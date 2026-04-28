Megvalósul az utópia a gyakorlatban? - Radikálisan lépnek fel a dohányzás ellen

A dohányzás ősidők óta része az emberi kultúrának. Ami egykor szertartásokhoz kötődött, ma már világszerte emberek százmillióinak mindennapi szokása. Becslések szerint több mint egymilliárdan dohányoznak a Földön – miközben a tudomány egyértelműen kimondta: a dohányzás az egyik vezető, megelőzhető halálok. Évente milliók életét rövidíti meg, és számos súlyos betegség kialakulásában játszik szerepet.

Éppen ezért egyre több ország próbál drasztikus lépéseket tenni a visszaszorítására. Az Egyesült Királyságban például történelmi döntés született: egy új törvény értelmében a 2009 után születettek életük során soha nem vásárolhatnak majd legálisan dohányterméket. A szabályozás évről évre emeli a korhatárt, így egy teljes generáció nőhet fel úgy, hogy a cigaretta egyszerűen nem lesz elérhető számára.