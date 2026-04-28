Megérkezett a brit uralkodó Amerikába

III. Károly Camilla királynével érkezett a Fehér Házba, ahol Donald Trump és felesége, Melania fogadta őket egy kellemes délutáni teázásra. A hivatalos látogatás ugyanakkor messze a legjelentősebb és legfontosabb a jelenlegi brit király uralkodása alatt.

Az amerikai elnök ugyanis többször is bírálta a szigetországot, amiért az nem csatlakozott az Irán elleni támadáshoz és lekicsinylő megjegyzéseket tett Nagy-Britannia katonai képességeiről.

Egyes angol vélemények szerint a látogatást éppen ezért le kellett volna mondani. Attól is tartanak, hogy a sok esetben kiszámíthatatlan Trump kihasználhatja az alkalmat további bírálatok megfogalmazására, ezzel kellemetlen helyzetbe hozva a királyt. A Buckingham-palota nem véletlen nem ment bele sajtónyilvános beszélgetésbe.

Ugyanakkor a királyi tanácsadók szerint Trump nagyszerű embernek tartja III. Károlyt és kifogástalanul viselkedett mind a 2019-es mind pedig a tavalyi találkozásuk során. Az amerikai elnök szerintük hatalmas rajongója a monarchiának és imádta a néhai királynőt is.

Károly, aki jelenleg is rákkezeléseket kap, várhatóan beszédet mond a Kongresszus előtt, ami történelmi jelentőségű, ez lesz mindössze a második alkalom, hogy egy brit uralkodó erre lehetőséget kap. Az időzítés sem véletlen, az Egyesült Államok idén ünnepli a függetlensége 250. évfordulóját.

A királyi pár ezután New Yorkba utazik, ahol a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója előtt megemlékeznek az áldozatokról, míg a királyné Micimackó századik évfordulóját is megünnepli.

Az amerikai út Virginia államban zárul, a nemzeti park megtekintése során környezetvédelmi szervezetekkel találkoznak.

A látogatás így egyszerre szimbolikus és politikai jelentőségű: miközben a közös történelmére emlékeztet, a jelen kihívásai között igyekszik új alapokra helyezni a transzatlanti kapcsolatokat.