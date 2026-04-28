Manfred Weber elárulta, mit gondol valójában Magyar Péterről

Manfred Weber szerint a Tisza Párt egy masszívan megtérült befektetés a Néppárt számára, miközben Magyar Péter brüsszeli egyeztetésre készül.

  • 2 órája
Manfred Weber kijelentése a „masszívan megtérült befektetésről” rávilágít a Tisza Párt és a Néppárt közötti üzleti alapú kapcsolatra. Magyar Péter brüsszeli látogatása előtt az EPP elnöke egyértelművé tette, hogy a pártot stratégiai eszközként kezelik. 

Ez a brüsszeli együttműködés már a választások óta tart, megerősítve a külső stratégia érvényesülését. A tranzakció sikere Weber szerint garantált, ami a hazai szuverenitás rovására történő megfelelést jelzi.

