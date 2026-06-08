Nincs több vétó: Június 12-től életbe lép a migrációs paktum

Migráció mindig volt, és mindig lesz is. A kérdés az, hogy ezt hogyan kezeljük Európában.

- ezt még 2023-ban jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Tavaly ősszel a migráció és a migrációs paktum veszélyeire hívta fel a figyelmet a korábbi miniszterelnök. Ursula von der Leyen és Magyar Péter egyeztetésén azonban már előkerült a bevándorlás témája. Brüsszel döntése ellen sokan tiltakoznak Európában, a bizottság elnöke szerint viszont történelmi lépés. Ursula von der Leyen azt is mondta, hogy a migrációs megállapodás végrehajtásán közösen fognak dolgozni a jelenlegi magyar kormánnyal.

De mit is tartalmaz az a migrációs paktum, amit napokon belül végre kell hajtania Magyarországnak? A megállapodáscsomag egyik legfontosabb eleme a kötelező szolidaritási mechanizmus, miszerint az Európai Bizottság kötelezheti a tagállamokat arra, hogy járuljanak hozzá a migrációs válság kezeléséhez. A közreműködésre több lehetőségük van az unió országainak: vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott migráns után.

A bizottság azonban a befogadandó migránsok számát vagy a kötelezően befizetendő összeget bármikor növelheti.

Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, hogy a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is. Dömötör Csaba szerint azonban a miniszterelnök kijelentése megtévesztő lehet. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: a migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálják a bevándorlást.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly kockázatai lennének a paktum végrehajtásának. A migrációs paktum ellen pénteken tüntetést is szerveztek Budapesten.