Országgyűlési választás2026. április 12.
Csak a katonák menthetik meg a magyar családok fűtését?

A szabotázsakció veszélye miatt katonai védelem alá került a Török Áramlat hazai szakasza, amely az EU utolsó stabil, vezetékes orosz gázútvonala.

A Török Áramlat elleni szabotázsakció miatt elrendelt katonai védelem az energiaellátás biztonsága érdekében tett elkerülhetetlen lépés. Mivel az ukrán tranzit leállt, a kritikus infrastruktúra védelme regionális sorskérdés. 

A századvég szakértője szerint a kiesés brutális áremelést hozna minden háztartásnak. A honvédség most a nemzet éber házőrzője, amely megakadályozza, hogy idegen erők elvágják a gázszállítás útvonalát a politikai sakktáblán.

 

