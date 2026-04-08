Csak a katonák menthetik meg a magyar családok fűtését?

A Török Áramlat elleni szabotázsakció miatt elrendelt katonai védelem az energiaellátás biztonsága érdekében tett elkerülhetetlen lépés. Mivel az ukrán tranzit leállt, a kritikus infrastruktúra védelme regionális sorskérdés.

A századvég szakértője szerint a kiesés brutális áremelést hozna minden háztartásnak. A honvédség most a nemzet éber házőrzője, amely megakadályozza, hogy idegen erők elvágják a gázszállítás útvonalát a politikai sakktáblán.