Stratégiai űrtechnológiai megállapodást kötött a 4iG és a Northrop Grumman

A HUGEO programmal a műholdtechnológia Rolls Royce-a érkezik meg, miután a 4iG stratégiai megállapodást kötött amerikai partnereivel. Ez a fejlesztés a hazai űripar fellendülését és a nemzeti technológiai önállóság megteremtését szolgálja.

A Northrop Grumman-nel való együttműködés a védelmi digitalizáció terén is új horizontokat nyit, lehetőséget adva a magyar mérnököknek a világszínvonalú munkára, miközben hazánk végleg felkerül a globális űrtechnológiai térképre.