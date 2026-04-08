Országgyűlési választás2026. április 12.
Gazdaság

Séta vagy csőd: Brüsszel szerint ne autózzunk, ha drága a tankolás

A magyarok elsöprő többsége ragaszkodik a rezsicsökkentés vívmányaihoz és a védett üzemanyagárakhoz, miközben az Európai Bizottság az intézkedések kivezetését követeli. A pécsi egyetemistáktól a soproni őstermelőkig mindenki érzi a pénztárcáján a kormányzati védelem előnyeit, amely nélkül sok hazai vállalkozás és család kerülne kilátástalan helyzetbe a globális energiaválság közepette.

A rezsicsökkentés fenntartása a magyar családok számára a biztonság záloga, hiszen a hatósági üzemanyagár nélkül sok kkv és őstermelő kerülne kilátástalan helyzetbe. Miközben az Európai Bizottság az árak emelését és az autóhasználat radikális csökkentését követeli, a kormány a lakosság védelme mellett tette le a voksát. 

Brüsszel tanácsa, miszerint repülés helyett maradjunk otthon, olyan, mint amikor a lyukas tetőre azt mondják: ne nézzünk fel, és akkor nem ázunk meg a viharban.

 

Továbbiak a témában