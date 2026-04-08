Menczer Tamás a nyugati színfalak mögötti új világról és a hazai választás tétjéről

Menczer Tamás kiemelte, hogy az új szabályozás értelmében a 45 évnél fiatalabb férfiak immár csak külön katonai engedéllyel hagyhatják el az országot, amennyiben három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnának külföldön. A politikus hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket a Tisza Párt „testvérpártja” vezeti be Németországban, ami szerinte rávilágít a hazai ellenzék és európai szövetségeseik valódi szándékaira.

A kommunikációs igazgató szerint

a tét nem kisebb, mint a béke megőrzése:

véleménye szerint aki el akarja kerülni a háborús eszkalációt, annak

a vasárnapi választáson Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavaznia.

Menczer Tamás üzenete egyértelmű:

Brüsszel és Berlin háborús lázban ég, Magyarország viszont a béke szigete kíván maradni a nemzeti oldal támogatásával.