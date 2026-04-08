Menczer Tamás a nyugati színfalak mögötti új világról és a hazai választás tétjéről

A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Németországban zajló aggasztó folyamatokra, amelyek véleménye szerint egyértelműen a háborús készülődés jelei. Menczer Tamás emlékeztetett: korábban éles kritikákat kaptak, amiért a németországi kényszersorozások lehetőségéről beszéltek, ám a legfrissebb fejlemények a kormányt igazolják.
Menczer Tamás kiemelte, hogy az új szabályozás értelmében a 45 évnél fiatalabb férfiak immár csak külön katonai engedéllyel hagyhatják el az országot, amennyiben három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnának külföldön. A politikus hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket a Tisza Párt „testvérpártja” vezeti be Németországban, ami szerinte rávilágít a hazai ellenzék és európai szövetségeseik valódi szándékaira.
A kommunikációs igazgató szerint
a tét nem kisebb, mint a béke megőrzése:
véleménye szerint aki el akarja kerülni a háborús eszkalációt, annak
a vasárnapi választáson Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavaznia.
Brüsszel és Berlin háborús lázban ég, Magyarország viszont a béke szigete kíván maradni a nemzeti oldal támogatásával.