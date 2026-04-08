Menczer Tamás a nyugati színfalak mögötti új világról és a hazai választás tétjéről

A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Németországban zajló aggasztó folyamatokra, amelyek véleménye szerint egyértelműen a háborús készülődés jelei. Menczer Tamás emlékeztetett: korábban éles kritikákat kaptak, amiért a németországi kényszersorozások lehetőségéről beszéltek, ám a legfrissebb fejlemények a kormányt igazolják.

Menczer Tamás kiemelte, hogy az új szabályozás értelmében a 45 évnél fiatalabb férfiak immár csak külön katonai engedéllyel hagyhatják el az országot, amennyiben három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnának külföldön. A politikus hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket a Tisza Párt „testvérpártja” vezeti be Németországban, ami szerinte rávilágít a hazai ellenzék és európai szövetségeseik valódi szándékaira.

A kommunikációs igazgató szerint 

a tét nem kisebb, mint a béke megőrzése:

véleménye szerint aki el akarja kerülni a háborús eszkalációt, annak 

a vasárnapi választáson Orbán Viktorra és a Fideszre kell szavaznia.

Menczer Tamás üzenete egyértelmű: 

Brüsszel és Berlin háborús lázban ég, Magyarország viszont a béke szigete kíván maradni a nemzeti oldal támogatásával.

 

Továbbiak a témában