Energiaválság és háború: Németország a COVID-korlátozásokhoz hasonló intézkedéseket fontolgat

Az iráni háború és az energiaválság miatt már olyan korlátozásoktól tart a német sajtó, amelyek a koronavírus-járvány idején sújtották a lakosságot. A lapok arról cikkeznek, hogy akár a szabad mozgást korlátozó intézkedéseket is bevezethet a kormány.

Vida Ákos foglalta össze a részleteket Münchenből.

Lakhelyelhagyási és vezetési tilalom, sebességkorlátozások, a megvásárolható üzemanyagok mennyiségi korlátozása - ilyen és még még sok más kellemetlen jelenség várhat a német és osztrák lakosságra az iráni háború miatt.

Ausztriában a benzinkutak hetente háromszor, de naponta csak egyszer, délben emelhetnek árat. Csökkenteni bármikor szabad. Az alacsonyabb kőolajadó miatt ott az üzemanyagárak kedvezőbbek, mint Németországban, ahol az üzemanyagárak a legmagasabbak Európában. Jelenleg a gázolaj Münchenben 2,44 euróba, a szuperbenzin 2,18 euróba kerül. Ezért a határok mentén lakó németek a környezö országokba járnak át tankolni. Ausztriában a német határ mentén több mint 15 centtel drágább az üzemanyag, mint a magyar határ közelében.