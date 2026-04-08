Soproni országjárás: Az Erópai Uniót a békéért hozák létre és nem a háborúért

Sopron városában Orbán Viktor éles kritikával illette a nyugati civilizáció hanyatlását, ahol a migráció és a terrorizmus mindennapossá vált. A kormányfő szerint elképesztő, hogy Brüsszelben divat lett a családok és a hagyományos házasság gúnyolása.

Kiemelte: az unió a béke letéteményese kellene, hogy legyen, nem a háború motorja. A vasárnapi választás tétje, hogy megőrizzük a szuverenitás bástyáit az importált káosszal szemben.