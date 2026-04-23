Erre hívta fel a figyelmet Péterfalvi Attila

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke híradónknak arra reagált, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel őt. Péterfalvi Attila hozzátette, ő 2020-ban kapott kinevezést újabb kilenc évre, és ez a megbízatás nem kormányzati ciklushoz köthető. A hatóság vezetője azt is leszögezte, ő kizárólag hivatalos, protokolláris eseményeken találkozott a miniszterelnökkel.

