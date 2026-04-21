Gyermekvédelem: Dornfeld László elemzi a brüsszeli ítéletet

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az Európai Unió Bírósága ítélete súlyosan sérti a magyar szuverenitás alapjait.
Az Európai Unió Bírósága legutóbbi döntése alapjaiban rengeti meg a hazai gyermekvédelmi törvény pilléreit. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László szerint az uniós joggal való ütközés hangoztatása csupán ürügy a nemzeti szuverenitás csorbítására.
A szakértő rámutatott: a genderpropaganda elleni fellépés ellehetetlenítése veszélyes precedenst teremt a tagállamok számára. Ezért az alapvető jogok védelme mostantól új, keményebb jogi eszközöket igényel.