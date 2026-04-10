Orbán Viktor és a magyar sztárvilág is mozgósít – szombaton a Szentháromság téren zárul a kormánypártok kampánya

A kampány hajrájához érve közös videóval mozgósítanak a kormánypártok politikusai és ismert közéleti szereplők. A videóban többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint népszerű előadóművészek is felbukkannak, hogy személyes üzeneteikkel hívják meg a választókat az idei év legnagyobb kampányzáró eseményére.
Érzelmes videóval és eddig nem látott összefogással fordul a célegyenesbe a kormánypárti kampány: az esemény előtt a politikai elit és a magyar sztárvilág ismert arcai közösen hívják utcára a szimpatizánsokat. A rendezvénynek a budapesti Szentháromság tér ad otthont szombat este 19 órától, ahol a résztvevők együtt készülhetnek a vasárnapi voksolásra.
A kormánypártok kampányzáró eseményét a HírTV élőben közvetíti, így azok is részesei lehetnek a hangulatnak, akik nem tudnak személyesen jelen lenni a helyszínen.