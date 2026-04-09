Olaszország a legkeményebb lépésekre készül

A koronavírus-járvány időszakára jellemző lezárásokkal, energetikai lockdownnal kénytelen szembenézni Olaszország. Az iráni háború miatt kritikussá vált az energia-ellátás. A kormány a közvilágítást is korlátozhatja. Jánosi Dalma tudósított Rómából.

Közvetlen veszélybe sodorta Olaszország energia-ellátását a Hormuzi-szoros lezárása, a védelmi miniszter szerint a helyzet már egy hónapon belül kritikussá válhat. Bár a kabinet hivatalos kommunikációjában igyekszik elkerülni a pánikkeltést, a kormány egy szigorú válságcsomagon dolgozik, amely a mindennapi élet szinte minden területét érintené, és egyes elemeiben hasonlítana a koronavírus-járvány időszakának korlátozásaira

A tervek között szerepel a távmunka széles körű visszahozatala, a tankolható üzemanyag mennyiségének limitálása, és a rendszámok végződése alapján szabályoznák a gépjárművek közlekedését. Az egyik nap a páros, a másik nap a páratlan számmal végződő rendszámokkal lehet autózni. A lakosságot közvetlenül érintené a fűtési és hűtési rendszerek szigorú szabályozása is: a tervek szerint nyáron a légkondicionálók használatát, télen pedig a fűtés hőmérsékletét és üzemidejét korlátoznák, miközben csökkentenék az utcai lámpák fényerejét is. A kormány várhatóan még a héten közzéteszi az energiamegtakarítási rendeletét.