NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Kiemelt videók
HírTvSzínes

Megújulás és ízek ünnepe: rekordkísérlet színesítette a húsvétot Szekszárdon

A város vezetése szerint a rendezvény azt bizonyítja milyen jól működik a helyiek összefogása.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Húsvét hétfőn a feltámadás utáni megújulást ünnepeltük. A reggeli locsolkodást követően a nap további részében inkább a lazításé volt a főszerep. Szekszárdon egy közösségi kezdeményezésnek köszönhetően egy ínycsiklandó rekordkísérlet is gazdagította az ünnepi programok sorát. 

Húsvét utolsó napján Szekszárdon sokszínű kavalkád várta az érdeklődőket. A város intézményei, diákjai és lakói együtt töltötték meg élettel a Béla király teret. A hagyományos programok mellett a nap fő attrakciója egy látványos rekordkísérlet volt, mely során egy hatalmas sütemény készült el.

A Hunyadi Mátyás Vendéglátó és turisztikai szakképző iskola tanulói összehangolt, kitartó csapatmunkával mindent megtettek a vállalkozás sikeréért.

 

 

