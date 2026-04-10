Slágerek, tömeg, hangulat: Tatabánya is bekapcsolódott a koncertsorozatba

Szerencsekoncert sorozat rázza fel az országot. A majd 70 éves nemzeti lottótársaság jóvoltából 60 vidéki helyszínen tombolhat a közönség hazai előadók slágereire. Húsvétvasárnap a Roy és Ádám és a Neoton família emelte a hangulatot Tatabányán.

A szikrázó napsütésben Tatabánya apraja-nagyja ellátogatott a sportcsarnok melletti térre Húsvétvasárnap, hogy egy nagyot bulizzon kedvenc előadójára. A koncertek előtti közvélemény-kutatásból kiderült, a többség a Neoton Família fellépését várta.

A nemzeti lottótársaság közelgő 70. születésnapja alkalmából március 12 - április 11. között ingyenes koncertsorozatot indított. 60 vidéki helyszínre viszik el a legendás magyar előadókat és a közönség kedvenc zenészeket.