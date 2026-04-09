A feszültség nem áll meg a frontvonalaknál

Alig hirdették ki a két hetes tűzszünetet Irán és az Egyesült Államok között, a Közel-Keleten máris újra felerősödtek a harcok: a bizonytalanság az energiapiacokra is azonnal begyűrűzött. Katonai szakértők szerint a hadműveletek intenzitása ennek ellenére sem csökkent a gyakorlatban, a konfliktus pedig továbbra is az eszkaláció irányába halad.
Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás célja az volt, hogy időt adjon a feszültség csökkentésére, a térségben azonban több hadszíntéren is aktívak maradtak a fegyveres erők. Izrael továbbra is csapásokat hajt végre libanoni célpontok ellen, elsősorban a Hezbollah infrastruktúráját támadva, miközben a milícia rakétákkal reagál.