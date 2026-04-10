A „Reptér” halhatatlanná vált: így született meg az új emlékhely

Ikonikus dal, ikonikus páros – és most már maradandó emlék a reptéren is. Korda György és Balázs Klári szó szerint felkerült a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér falára, ahol egy dombormű őrzi a „Reptér” legendáját. Hogy lett egy régi slágerből generációkat összekötő jelenség, és mi történt a kulisszák mögött? A Radar riportjából kiderül.

Ki ne ismerné mindenki Gyuri bácsiját… Korda György neve mára egyet jelent a jókedvvel, a sármmal és a felejthetetlen slágerekkel. Több mint fél évszázada áll a színpadon, és még mindig ugyanazzal a lendülettel hódítja meg a közönséget – legyen szó táncdalról vagy akár pókerről, miközben feleségével, Balázs Klárival együtt a magyar könnyűzene egyik legösszeszokottabb és legkedveltebb párosát alkotják. Náluk a jó hangulat és a csillogás mindig alap.



És persze a Reptér.. Az elmúlt években nem volt olyan esemény, házibuli ahol ne csendült volna fel a mindenki számára jól ismert klasszikus.

A zenészlegendák szinte szavak nélkül álltak a meghatottságtól, hogy dombornyomatuk mostantól örökre a ferihegyi repülőtér falát díszíti.

Persze Gyuri bácsi nem hazudtolta meg önmagát, a humor, a jókedv csak előbújt egy rövid történet erejéig. Elmesélte, hogy a reptér klipforgatásán az arra járó külföldi utazók nem értették miért kér tőle mindenki fotót, aláírást.

Nagy Márton kiemelte, a reptér visszavásárlása óta eltelt két év bizonyítja, hogy az állam kitűnő befektetést kötött a Budapesten Airport visszavásárlásával. A tavalyi évben a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma minden rekordot felülmúlt.