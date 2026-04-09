Ikon - A név: Bond, James Bond. A hang: Armand, Kautzky Armand

Egy nyolcgenerációs színészcsalád sarjaként korán megtanulta a különbséget a vidéki színjátszás küzdelmei és a budapesti reflektorfény között. Pályafutása a Madách Színház aranykorában indult, ahol olyan legendákkal léphetett színpadra, mint Tolnay Klári vagy Zenthe Ferenc. Ebben az exkluzív interjúban vall a művészi hivatás belső kényszeréről, a szinkronstúdiók láthatatlan fegyelméről és arról a gyermeki kíváncsiságról, amely a mai napig hajtja. Megtudhatjuk, miért nem volt számára soha „B-terv”, és hogyan vált a közönség iránti alázat a legfontosabb iránytűjévé, legyen szó a Macskák 800. előadásáról vagy egy váratlan találkozásról a benzinkúton.