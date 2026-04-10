Nógrád két arca: népszokások és új kerékpárutak

Nógrád az elmúlt négy évben látványos ütemben fejlődött. Illés Peti kollégánk a húsvéthétfőt Hollókőn töltötte, ahol nemcsak a húsvéti hagyományt mutatta meg, de az is kiderült, hogy a térség hogyan újul meg, kerékpáros viszonylatban.

Az idén húsvétkor is az ország számos pontjáról, sőt külföldről is érkeztek hogy megnézzék hogyan telnek a hagyományok szerint az ünnepek. Húsvéthétfőn a régi tradícióknak megfelelően, még kútvízzel locsolják meg a lányokat, ezen kívül kicsik és nagyok is megtalálhatták a kedvükre való foglalkozást, na és persze a a palóc gasztro világot is megismerhették az érdeklődők.