Koccintás a Tisza-sikerre? Erdő Péter szóvivője körül forrnak az indulatok

A Tisza Párt győzelmi mámorában Erdő Péter szóvivőjének felbukkanása olyan, mint amikor a nagymama véletlenül a technopartira nyit be: a részvétel tény, a magyarázat zavaros. Miközben a menekülő oligarchák tündérmeséje bizonyítékok nélkül csupán a politikai folklór része, az Európai Unió Bírósága máris benyújtotta a számlát.

A brüsszeli ítélet hűvös emlékeztető, hogy a „demokratikus” fordulat nem garancia a pénzcsapok megnyílására, csupán egy újabb kényszerpálya kezdete.