Magyar Péter brüsszeli alkuja a magyar szuverenitás felszámolásáról

Magyar Péter brüsszeli látogatása során kijelentette, hogy kormányra kerülve felszámolja a Szuverenitásvédelmi Hivatal intézményét. A politikus mozgása a behódolás és a szuverén politika látszata közötti vékony mezsgyén halad, miközben az uniós elvárásoknak való megfelelés érdekében tett lépései a nemzeti ellenőrző szervek leépítése felé mutatnak.

A brüsszeli lavírozás mögött meghúzódó szándékok a pénzügyi források megszerzését célozzák az önálló nemzeti érdekérvényesítés rovására.