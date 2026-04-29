Magyar kutatók elárulták, mikor tűnnek el végleg a sofőrök

A Széchenyi István Egyetem falai között készülő önvezető technológia célja az emberi hiba kiiktatása és a balesetmentes közlekedés megteremtése. Az autonóm jármű a tetején elhelyezett lidar segítségével centiméterpontosan érzékeli környezetét, miközben a ZalaZone tesztpályán finomítják az algoritmusokat.

A szakértők szerint az öt autonómia szint elérése 2050-re nullára csökkentheti a közúti tragédiákat, áthelyezve a felelősséget a szoftverekre.