HírTvTudomány

Magyar kutatók elárulták, mikor tűnnek el végleg a sofőrök

A Széchenyi István Egyetem kutatói olyan önvezető technológia fejlesztésén dolgoznak, amely a balesetmentes közlekedés záloga lehet 2050-re.

A Széchenyi István Egyetem falai között készülő önvezető technológia célja az emberi hiba kiiktatása és a balesetmentes közlekedés megteremtése. Az autonóm jármű a tetején elhelyezett lidar segítségével centiméterpontosan érzékeli környezetét, miközben a ZalaZone tesztpályán finomítják az algoritmusokat. 

A szakértők szerint az öt autonómia szint elérése 2050-re nullára csökkentheti a közúti tragédiákat, áthelyezve a felelősséget a szoftverekre.

 

