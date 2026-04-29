Karácsonynak döntenie kell, beáldozza-e a luxusban élő közművezért

Karácsony Gergely nehéz helyzetbe került, miután a Fidesz és a Tisza Párt váratlanul közösen kezdeményezte a luxizó közművezér, Mártha Imre elmozdítását.
A fővárosi közgyűlés eddig ismeretlen politikai dinamikát mutat a Mártha Imre körül kialakult botrány kapcsán. A Fidesz és a Tisza Párt ritka, közös politikai fellépés keretében követeli a budapesti közműholding vezetőjének azonnali távozását.
A Karácsony Gergely által következetesen védelmezett cégvezér provokatív életmódja végül olyan metszésponttá vált, ahol a két rivális oldal érdekei találkoztak.