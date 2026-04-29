NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKék hírek

Till Tamás feltételezett gyilkosa pedofilhálózatról és 17 gyilkosságról beszélt a bíróságon

Till Tamás feltételezett gyilkosa, F. János a kecskeméti előkészítő ülésen pedofilhálózatról beszélt, amiről állítólagos bizonyítékait a Tisza Pártnak adná át.

Vágólapra másolva!

A Till Tamás meggyilkolásával vádolt F. János bilincsben, mosolyogva jelent meg a Kecskeméti Törvényszék előtt. A vádlott váratlanul pedofilhálózatról és további 17 bűncselekményről tett említést, bizonyítékait pedig a Tisza Pártnak szánja. 

Bár korábban beismerő vallomást tett, a tárgyaláson visszakozott, miután kiderült, hogy a többszörösen minősített emberölés nem évült el. Az ügyészség a bűncselekmény idején fiatalkorú férfira 15 év fegyházbüntetést indítványozott.

