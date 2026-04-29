NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság

Barátság-vezeték: Újraindulás garanciák nélkül

Dr. Hortay Olivér szerint a Barátság-vezeték újraindulása kritikus az ellátásbiztonság szempontjából, de a geopolitikai kockázatok továbbra is fennállnak.

Vágólapra másolva!

A Barátság-vezeték újraindulása kulcsfontosságú, hiszen a Századvég szakértője, Dr. Hortay Olivér rávilágított: az Adria kapacitása csupán töredéke a keleti iránynak. Miközben az olajellátás rövid távon stabilizálódik, a háborús környezet és a lehetséges ukrán blokád állandó bizonytalanságot szül. 

Németország északi leállása miatt a regionális verseny fokozódik, ami a pozsonyi finomító felértékelődésén keresztül a magyar árakat is elérheti a globális feszültségek közepette.

