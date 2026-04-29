Tarr Zoltán és Tanács Zoltán is miniszter lesz, Bódis Kriszta pedig kormánybiztos

Tarr Zoltán lesz a leendő Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetője a Tisza Párt kormányában - jelentette be Magyar Péter kedden a közösségi oldalán. Tarr Zoltán még tavaly nyáron, a Tisza Párt etyeki fórumán szólta el magát, a leendő miniszter akkor arról beszélt, hogy nem mondhatják el a terveiket, mert akkor megbuknak.

Magyar Péter másik igazolása pedig nem más, mint Tanács Zoltán. A leendő Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője volt korábban az, aki a lehető leghatározottabban állította azt, hogy a Tisza Párt 600 oldalas megszorító csomagja nem létezik. Mindezt úgy, hogy közben Csercsa Balázs, a párt volt egyházügyi munkacsoport vezetője ezt megerősítette.

De Bódis Kriszta sem maradhatott ki a sorból, kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, illetve az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felel majd. Bódis volt az, aki korábban élesen bírálta az Orbán-kormány gyermekvédelmi rendszerét. A Csipke Józsika elnevezésű LMBTQ-mesének is ő a szerzője, de a Pride szervezésében is aktívan részt vett korábban. A 2006-os Pride Fesztiválon a vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga LMBTQ-tematikájú estjét.

Alapvető világképek ütköznek a Tisza Párt miniszterei között - erről már Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt Híradónknak. A Fidesz frakciószóvivője, Németh Balázs szerint számos kétség felmerül a Tisza Párt miniszterei körül. Hozzátette, hogy a veszélyek korában határozott és megbízható politikusokra lenne szükség.