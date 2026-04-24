Márki-Zay Péter: Ruff Bálint tapasztalatlan

Márki-Zay Péter szerint Ruff Bálint nulla tapasztalattal néz a Miniszterelnökséget vezető miniszteri pozíció elé. A hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta: abban bízik, hogy Ruff nem a Gyurcsány Ferencnél szerzett közigazgatási tapasztalataira fog hagyatkozni.

Ruff Bálint nem csak a Gyurcsány-kormánnyal ápolt jó viszonyt. Botka László szegedi polgármester miniszterelnök-jelölti kampányában is részt vett, később pedig együtt dolgozott Pikó András VIII. kerületi polgármesterrel is.

A Tisza Párt elnöke azzal indokolta Ruff felkérését, hogy az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széleslátókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Azt nem részletezte Magyar Péter, hogy mire gondolt, Ruff Bálint mindenesetre a választás estéjén bosszúval fenyegetőzött. Pár hónappal ezelőtt pedig a Partizánban Tarr Péter retorikáját követve arról értekezett, hogy csak a választások után kellene fontos politikai kérdésekben megnyilvánulnia a Tisza Pártnak.

A Tisza Pártban megjelenő emberek a 2010 előtti időket idézik vissza, amiben a magyar embereknek nem sok köszönet volt - ezt Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője mondta Híradónknak.