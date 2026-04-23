Miért pont most indította újra a csapokat Ukrajna?

A Barátság kőolajvezeték hirtelen „gyógyulása” tíz nappal a voksolás után több, mint puszta véletlen. Nógrádi György szerint az olajblokád valójában egy kottából játszott politikai zsarolás volt, amellyel a 90 milliárd eurós uniós kölcsön kifizetését és az újabb szankciós csomag elfogadását akarták kikényszeríteni. A magyar energiaellátás így a brüsszeli-kijevi sakktábla gyalogjává vált.