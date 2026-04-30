Több mint kétezer rászoruló család jutott fűtéstámogatáshoz az idei fűtési szezonban

A családok egy modern elektromos fűtőpanelt is kaptak használatra. A családok 2025 szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiség felfűtésére, a Felzárkózó települések program részeként; a bírálat során a három vagy több gyermeket nevelő szülők előnyben részesültek. A fűtéstámogatás részeként a családok otthonában felmérték és szükség esetén megbízhatóvá tették a villamoshálózatot, valamint kialakítottak egy biztonságos áramvételi pontot.

A családok modern, tiszta üzemű elektromos fűtőtestet kaptak használatra, a működtetéséhez szükséges energiát pedig támogatásként. Ez a fűtési idényben 120 ezer forintot jelentett háztartásonként, amit havi részletekben töltöttek fel előrefizetős mérőórákra, azaz a családok pénz helyett felhasználható áramot kaptak, összesen 162 millió forintnyi értékben. A fenntartható modell anyagi hátterét az Európai Unió támogatásából a Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által épített, és 2024 tavaszától fokozatosan üzembe helyezett 24 szociális naperőmű és egy energiatároló termelése adja. A program részeként több mint 1600 család otthonában alakítottak ki biztonságos áramvételi pontot, ezek szükségesek az elektromos fűtőtestek csatlakoztatásához. A fűtőpaneleket a szezon végén visszagyűjtik a háztartásokból, majd átvizsgálás után jövő télen újra felhasználják őket.