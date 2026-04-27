Országos vizsgálatot indít a hatóság: a napszemüvegek lesznek fókuszban

Az ellenőrzések során azt vizsgálják, hogy a forgalomba hozott termékek megfelelnek-e az európai uniós és hazai jogszabályi előírásoknak, cél, hogy ne jelentsenek kockázatot a felhasználók egészségére. A hatóság kiemelten ellenőrzi a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói és forgalmazói tájékoztatók meglétét és megfelelőségét. Az ellenőrzések a hagyományos kereskedelmi egységekben és az online térben forgalmazott termékekre egyaránt kiterjednek, a helyszínek között egyaránt szerepelnek bevásárlóközpontok, áruházláncok, kiskereskedelmi üzletek, piaci árusítóhelyek, valamint webáruházak is.