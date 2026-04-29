Trump hosszabb idejű Irán elleni blokád tervét készítteti elő tanácsadóival

Konfliktusba keveredhetett Donald Trump saját beosztottjával, Ukrajnai ideiglenes amerikai ügyvivője szerint főnöke nem támogatja eléggé Ukrajnát - állítja a Financial Times; az észt elnök szerint Európa hibát követett el azzal ,hogy nem állapodott Oroszországgal az ukrajnai békekötésről még 2022-ben.

Főbb témák:

Ukrajna azzal vádolja Izraelt, hogy Oroszország által a megszállt területekről „ellopott” gabonát importál.



Alig egy éve kinevezett amerikai ideiglenes ügyvivő Ukrajnában távozik posztjáról.



A Wall Street Journal szerint Trump arra kérte tanácsadóit, hogy készítsenek elő egy hosszabb ideig tartó blokádot Irán ellen.