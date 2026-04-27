Belföld

Vezércikk - Nagy átalakulás a Fidesz-frakcióban

Nem ül be a parlamentbe és visszaadja a mandátumát Orbán Viktor - ezt közösségi oldalán jelentette be a leköszönő miniszterelnök. Ma meg is alakult az új FIDESZ frakció. A mai adás Vendégei Ők voltak: Kacsoh Dániel, Szikra Levente és ifjabb Lomnici Zoltán. Műsorvezető: Gajdics Ottó.

A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

- többek között ezt jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor. 

