Negyven évvel ezelőtt történt a világ egyik legsúlyosabb atomkatasztrófája

A csernobili atomerőmű mérnökei a robbanás után parancsot kaptak, hogy ereszkedjenek le a megsemmisült negyedik reaktor alá, hogy leeresszék a vizet az elnyomó medencéből, ezzel megakadályozva a lehetséges második robbanást. Egyik feleség úgy emlékszik vissza, hogy férjét kollégáival együtt alapvető védőfelszerelésben küldték a sugárszennyezett területre. Őket hívják a csernobili búvároknak, mert az elárasztott pincekamrákon átgázoltak a reaktor alatt a mellkasig érő, gőzzel szennyezett vízben.