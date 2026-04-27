Hajsza a drog ellen

Latin-Amerikában látványos csapásokat mértek a drogkereskedelemre: Bolíviától a Karib-térségen át egészen Costa Ricáig több tonna kokaint foglaltak le összehangolt akciók során. Légi üldözések, tengeri hajszák és nemzetközi együttműködés - jönnek a részletek.
A világ kábítószer-kereskedelme elleni harc újabb látványos fejezetéhez érkezett: Latin-Amerika több pontján, szinte egy időben, tonnaszámú kokainszállítmányokra csaptak le a hatóságok. A történetek külön-külön is filmszerűek - együtt pedig egy globális hálózat működésébe engednek ritka betekintést.
Bolíviában, a sűrű dzsungellel borított Cochabamba régióban hat egymást követő akció rajzolta át a drogkereskedelem térképét. A mérleg: több mint 1,1 tonna lefoglalt kábítószer.