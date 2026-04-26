Orbánon gúnyolódott, végül ő jött zavarba: Tusk kellemetlen percei az EU-csúcson

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a ciprusi uniós csúcson egy élesnek szánt poénnal próbált odaszúrni Orbán Viktornak, mondván: évek óta ez az első alkalom, hogy nincsenek oroszok a tárgyalóteremben.

  • Hírek
  • 38 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: George Hrisztoforu
Donald Tusk látványosnak szánt fricskáját azonban Robert Fico szlovák kormányfő váratlan érkezése és egy szemfüles újságíró visszakérdezése tette igazán kínossá. Bugnyár Zoltán tudósító elemzéséből kiderül, hogyan vált a magabiztos viccelődés pillanatok alatt magyarázkodássá a nemzetközi sajtó előtt.

 

 

