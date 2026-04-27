Nógrádi György elárulta, miért akart mészárolni a baloldali aktivista

A washingtoni merényletkísérlet rávilágított a baloldali radikalizmus hálózatára, miután az amerikai elnök ellen indított támadás meghiúsult. Nógrádi György kiemelte, hogy a merénylő radikális keresztényellenessége és a politikai radikalizáció már a családi körben is feszültséget okozott. A kormánytagok elleni fenyegetés súlyos biztonsági kockázatot jelentett, de a támadó felkészületlensége végül megmentette a washingtoni vezetést a tragédiától.