Lelátó - Keserédes a győzelem íze: megkésve született a Diósgyőr sikere

Adásunkat a magyar labdarúgó bajnoksággal kezdjük! A sereghajtó és biztos kieső Kazincbarcika gól nélküli döntetlent játszott pályaválasztóként az MTK Budapesttel a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.
A Kisvárda 2-1-re kikapott otthon a biztosan búcsúzó Diósgyőrtől szombaton Fizz Liga 31. fordulójában. A Diósgyőr február 14-e után először nyert a bajnokságban. A Kisvárda maradt a hetedik helyen, a vendég együttes pedig nem is tudott volna változtatni, és most már biztosan a 11. helyen fejezi be az idényt. A mérkőzést követően Takács Péter a diősgyőriek megbízott vezetőedzője értékelt.
