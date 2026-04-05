Sötétségbe borították volna az országot? Orbán Viktor válasza a gázvezeték-terrorra

A Védelmi Tanács ülése után Orbán Viktor kijelentette: a nemzeti érdek megköveteli az energetikai rendszer védelmét. A Vajdaságban meghiúsított terrortámadás során a szerb erők robbanóanyagot találtak a gázinfrastruktúra közelében.

A kormány a családok biztonsága érdekében minden eszközzel megvédi az ellátást. Ez a kritikus energetikai hálózat elleni akció rávilágít a biztonsági kockázatokra, de a magyar védelem stabil marad.