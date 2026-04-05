NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Sötétségbe borították volna az országot? Orbán Viktor válasza a gázvezeték-terrorra

Orbán Viktor a Védelmi Tanács után: Magyarország energiabiztonsága nem játék. Szerbiában meghiúsítottak egy gázvezeték elleni terrortámadást a hatóságok.

  • Hírek
  • 12 órája
  • Frissítve: 9 órája
Vágólapra másolva!

A Védelmi Tanács ülése után Orbán Viktor kijelentette: a nemzeti érdek megköveteli az energetikai rendszer védelmét. A Vajdaságban meghiúsított terrortámadás során a szerb erők robbanóanyagot találtak a gázinfrastruktúra közelében. 

A kormány a családok biztonsága érdekében minden eszközzel megvédi az ellátást. Ez a kritikus energetikai hálózat elleni akció rávilágít a biztonsági kockázatokra, de a magyar védelem stabil marad.

