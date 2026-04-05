Csak perceken múlt a katasztrófa? - Dudás Dániel jelentkezik a szerb határ közeléből

Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél. A szerb államfő tájékoztatta a miniszterelnököt a meghiúsított támadásról. Helyszíni tudósítás.

A kritikus gáz-infrastruktúra elleni merényletkísérlet a nemzetbiztonsági kockázatok új szintjét jelenti, hiszen a pusztító erejű robbanószer közvetlenül a magyar ellátást célozta. A szerb hatóságok gyors fellépése akadályozta meg a fizikai megsemmisítés tervét, amely a hibrid hadviselés brutális eszköztárát idézi. 

Ez a koordinált szabotázsakció rávilágít a térség sebezhetőségére és a folyamatos éberség szükségességére. A feszültség tapintható a határ menti övezetben.

 

Továbbiak a témában