Jézus Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény világ húsvétvasárnap

A húsvét ünnepe a keresztény világ legfontosabb eseménye, amelyben Jézus Krisztus feltámadása ad választ az emberi lét végső kérdéseire. A keresztény közösség számára ez a nagyhetet megkoronázó ünnep, ahol a hit nem elvont dogma, hanem a mindennapokban megnyilvánuló valóság.

Martos Levente Balázs hangsúlyozta, hogy az Isten személyes szeretete csak rajtunk keresztül válhat láthatóvá. A hitbeli önkiüresítés nem veszteség, hanem az isteni gazdagság befogadása, amely a reményt hordozza.