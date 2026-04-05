Brutális robbanás fenyegette a magyar családok fűtését

A szerb hatóságok pusztító erejű robbanószert foglaltak le a gázinfrastruktúra közvetlen közelében, amellyel a Magyarországot ellátó vezetékeket akarták megsemmisíteni. A meghiúsított terrortámadás után Orbán Viktor azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot, hangsúlyozva, hogy a nemzeti érdek megvédése nem lehet alku tárgya.

Míg egyes ellenzéki hangok gúnyolódnak az éberségen, a közös magyar-szerb védekezés bizonyította, hogy a kritikus energetikai hálózat védelme a családok biztonságának záloga.