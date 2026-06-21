A HírTV és a HírFM interaktív műsora, ahol a betelefonálók sem rejtik véka alá véleményüket.

Ki a hibás a klíma nélküli vonatok miatt? Ez volt az egyik központi témája a Paláver legutóbbi adásának, ahol a műsor betelefonálói a magyar vasút helyzetéről, az elöregedett járműparkról és az utasokat érintő nyári problémákról osztották meg véleményüket.

A beszélgetés során szóba került, hogy az utóbbi hetek hőhullámai ismét ráirányították a figyelmet a légkondicionálás nélküli vasúti kocsik problémájára.