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A nyári indulás helyett ősszel állhat fel a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Csak szeptemberben jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal – mondta a kormányfő az RTL-nek.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Csak szeptemberben jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal – mondta a kormányfő az RTL-nek. Magyar Péter korábban arról beszélt, § hogy már a nyáron felállhat a szervezet. A csúszás okát a miniszterelnök azzal indokolta, hogy a hivatal felállításáról szóló javaslatot társadalmi egyeztetés kell, hogy megelőzze.

 

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