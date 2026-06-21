A nyári indulás helyett ősszel állhat fel a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Csak szeptemberben jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal – mondta a kormányfő az RTL-nek. Magyar Péter korábban arról beszélt, § hogy már a nyáron felállhat a szervezet. A csúszás okát a miniszterelnök azzal indokolta, hogy a hivatal felállításáról szóló javaslatot társadalmi egyeztetés kell, hogy megelőzze.
Továbbiak a témában
2 percHírek
Fordult a kocka a Zsolt bácsi-ügyben? Orbán Viktor és Panyi Miklós is megszólalt
1 percHírek
Sulyok Tamás indítványa miatt alakult ki vita, most reagált Polt Péter
2 percVezércikk - Olvasunk a sorok között