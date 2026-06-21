Módosulhat a KRESZ: változhatnak az elektromos rollerekre vonatkozó előírások

Széleskörű társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról - jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta: a KRESZ tervezet módosításával az elektromos rollerek felhasználási szabályain változtatna a kormány. A miniszter kiemelte: a magyarok konkrét kérdésekben mondhatnak majd véleményt arról, hogyan szabályozzák az egyre több balesetet okozó járműveket.

Az Autós érdekvédelem egyesület elnöke elmondta: az elektromos rollerek esetében mindenféleképpen szabálymódosításra van szükség.

Drimál Tibor hozzátette: az elektromos rollereket azonosítókkal kellene ellátni, illetve a rendőrségnek is kiemelten kellene figyelnie a szabályok betartását a rollereken.