Vezércikk Café - Mit kérhetett az Európai Bizottság az uniós pénzek feloldásáért cserébe Magyar Pétertől?

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Orbán Viktor: Magyarországon egy liberális helytartó kormány lépett hivatalba.

Szervezeti átalakítást hirdetett a Fidesz a tisztújító kongresszuson.

Orbán Viktor részt vett Brüsszelben a Patrióták hagyományos csúcstalálkozóján.

Mit kérhetett az Európai Bizottság az uniós pénzek feloldásáért cserébe Magyar Pétertől?

Magyarország nem vétóz tovább, Magyar Péter szabad utat adott Ukrajna uniós csatlakozásának.

Csütörtökön vett részt először az Európai Tanács kétnapos ülésén Magyar Péter kormányfő.

Orbán Viktor: a bevándorlásellenesek és szuverenisták egész Európában tovább erősödnek.