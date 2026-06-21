Egyre nő a feszültség a Hormuzi-szorosnál

Svájcban kezdődnek az amerikai-iráni tárgyalások, miközben egyre nagyobb a feszültség a Hormuzi-szoros körül. A Perzsa állam hadserege szombaton bejelentette, ismét korlátozza a hajók áthaladását a kereskedelmi útvonalon, mert Izrael és Libanon megsértette a tűzszünetet. Mindeközben az amerikai Központi Parancsnokság szerint szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson és továbbra is biztosítják a hajózás szabadságát.

A téma kapcsán kapcsoltuk Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét.