Kormányülés utáni sajtótájékoztató

A Tisza-kormány a múlt héten Ópusztaszeren tartotta első ülését, hétfőn pedig ismét összeültek a kabinet tagjai. A miniszterelnök közlése szerint a kormány hétfői ülésén több, kiemelt közéleti és gazdasági kérdés is napirendre került: a kegyelmi akták nyilvánosságra hozatalának ügye, a végrehajtási rendszer átalakítása, a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos feladatok, valamint a 2026-os költségvetés módosításának előkészítése.