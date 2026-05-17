Magyar Vs. Havasi – íme, az adok-kapok végeredménye

Azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant Magyar Péter - ez a Magyar Közlöny szombaton este megjelent számából derült ki. A miniszterelnök nem nézte jó szemmel, hogy az akkor még helyettes közigazgatási államtitkár az átadás-átvételi folyamat részeként az épületben tartózkodott, ezért később már biztonsági őrökkel akarta kivezettetni a minisztériumból Havasi Bertalant.
A rendeletből kiderül az is, hogy az újdonsült miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára hozta meg döntését. Azonban több politikus és szakértő is emlékeztetett: olyan miniszter már nincs, akinek a javaslatára eszközölték a felmentést.