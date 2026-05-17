Magyar Péter retorikája már a tiszásoknál is átlépett egy határt

Már a Tisza-szimpatizánsokat is felháborítja Magyar Péter stílusa - jelentette ki Híradónknak a Miniszterelnöki Kabinetiroda felmentett helyettes államtitkára. Havasi Bertalan kiemelte, hogy a Tisza Párt első embere olyan stílust enged meg magának, ami felháborító, és egyre megalázóbb helyzeteket idéz elő.
Nem csillapodnak a politikai indulatok a választások után: Magyar Péter stílusa és retorikája nemcsak a kormányzati tisztviselőknél, de a volt helyettes államtitkár szerint már saját szimpatizánsai körében is kiverte a biztosítékot. A Tisza Párt első embere legutóbb Havasi Bertalannal keveredett szóváltásba. A később felmentett helyettes államtitkár híradónknak úgy nyilatkozott: felháborítónak tartja a pártelnök államfővel szembeni magatartását, és úgy véli, a brutális nyelvezet helyett a valódi kormányzásra kellene fókuszálni.